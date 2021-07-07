В Амстердамі невідомі стріляли в журналіста-розслідувача Петера де Вріса. За його життя борються лікарі

Уночі 6 липня в центрі Амстердаму троє осіб відкрили стрілянину та поранили одного з найвідоміших у Нідерландах журналіста, кримінального репортера Петера Р. де Вріса.

Поліція затримала трьох підозрюваних, зокрема ймовірного стрілка, пише Reuters.

Нападники вистрілили пʼять разів, одна куля потрапила у голову журналіста.

«Сьогодні справедливість у нашій країні десь далеко. Вчинено брутальний, боягузливий злочин», — зазначила мер міста Фемке Халсема.

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що такий зухвалий вчинок зловмисників шокував країну.

«Напад на сміливого журналіста є також нападом на вільну журналістику, яка є життєво необхідною для нашої демократії, для нашої конституційної держави, для нашого суспільства», — зазначив він.

Петер де Вріс здебільшого займається викриттям злочинів кримінального світу. Він, зокрема, виступав радником і довіреною особою свідка в масштабній справі щодо Рідуана Тагі, який вважається главою кримінальної банди та має прізвисько «машина для вбивств».

Крім того, Вріс є володарем премії «Еммі» в категорії «Поточні події» 2008 року за розслідування зникнення підлітка Наталі Голловей на Арубі в 2005 році.