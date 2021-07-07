В Амстердаме неизвестные стреляли в журналиста-расследователя Петера де Вриса. За его жизнь борются врачи

Ночью 6 июля в центре Амстердама три человека открыли стрельбу и ранили одного из самых известных в Нидерландах журналиста, уголовного репортера Петера Р. де Вриса.
Полиция задержала трех подозреваемых, в том числе вероятного стрелка, пишет Reuters.
Нападавшие выстрелили пять раз, одна пуля попала в голову журналиста.
«Сегодня справедливость в нашей стране далеко. Совершено грубое, трусливое преступление», — отметила мэр города Фемке Халсема.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что такой дерзкий поступок злоумышленников шокировал страну.
«Нападение на смелого журналиста — это нападение на свободную журналистику, которая является жизненно необходимой для нашей демократии, для нашего конституционного государства, для общества», — отметил он.
Петер де Врис в основном занимается разоблачением преступлений криминального мира. Он, в частности, выступал советником и доверенным лицом свидетеля по масштабному делу в отношении Ридуана Таги, который считается главой уголовной банды и носит прозвище «машина для убийств».
Кроме того, Врис является обладателем премии «Эмми» в категории «Текущие события» 2008 года за расследование исчезновения подростка Натали Голловей на Арубе в 2005 году.
- В Словакии суд оправдал бизнесмена, которого обвиняли в заказе убийства журналиста Яна Куцяка. Его вместе с невестой Мартиной Кушнировой расстреляли 21 февраля 2018 года в их доме около Братиславы. Куцяк работал в местном издании Aktualít, готовил расследования о политиках и предпринимателях. Перед смертью он работал над публикацией о связях окружения премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими преступными группами. Однако, по словам прокуратуры, подозрения относительно участия в убийстве итальянской мафии, о которой писал журналист, не подтвердились. Убийство журналиста вызвало многотысячные протесты, результатом которых стала отставка Фицо.