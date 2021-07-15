В Нидерландах умер известный журналист де Врис, которого ранили в Амстердаме

В больнице в Нидерландах после ранения в голову скончался известный журналист и расследователь Петер де Врис.

Об этом пишет RTL Nieuws.

«Петер боролся до конца, но не смог выиграть битву. Он умер в окружении людей, которые его любят, Петер жил по своим убеждениям: «На согнутом колене нельзя быть свободным», — говорится в заявлении его семьи.

Они также отметили, что сообщат о месте и дате прощания и захоронения журналиста как только это будет определено.

После ранения в голову 64-летний мужчина так и не пришел в сознание. Врачи больше недели боролись за его жизнь.