Ліга чемпіонів: «Шахтар» зіграв внічию з «Інтером»

Донецький «Шахтар» зіграв унічию з італійським «Інтером» у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Гра відбувалася в Києві, на стадіоні «Олімпійський».

Матч пройшов у переважно рівній боротьбі, наприкінці ближчим до успіху був «Інтер». Жодній з команд не вдалося відзначитися, тому гра закінчилася з рахунком 0:0. Цей результат дозволив українській команді здобути перше очко в цьогорічному розіграші. Пізніше у вівторок зіграють інші суперники цих команд у групі — іспанський «Реал» і молдовський «Шериф».