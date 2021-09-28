Лига чемпионов: «Шахтер» сыграл вничью с «Интером»

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с итальянским «Интером» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.
Игра проходила в Киеве, на стадионе «Олимпийский».
Матч прошел в преимущественно равной борьбе, в конце ближе к успеху был «Интер». Ни одной из команд не удалось отличиться — игра закончилась со счетом 0:0. Этот результат позволил украинской команде завоевать первое очко в нынешнем розыгрыше. Позже во вторник сыграют соперники этих команд в группе — испанский «Реал» и молдавский «Шериф».
- В первом туре группового турнира «Шахтер» сенсационно уступил «Шерифу» из Тирасполя со счетом 0:2.
- 25 августа «Шахтер» сыграл вничью с французским «Монако» со счетом 2:2 в матче плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч дончане выиграли со счетом 1:0. По сумме двух матчей «Шахтер» вышел в групповой турнир Лиги чемпионов.