Лига чемпионов: «Шахтер» сыграл вничью с «Интером»

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с итальянским «Интером» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

Игра проходила в Киеве, на стадионе «Олимпийский».

Матч прошел в преимущественно равной борьбе, в конце ближе к успеху был «Интер». Ни одной из команд не удалось отличиться — игра закончилась со счетом 0:0. Этот результат позволил украинской команде завоевать первое очко в нынешнем розыгрыше. Позже во вторник сыграют соперники этих команд в группе — испанский «Реал» и молдавский «Шериф».