«Шахтер» сенсационно проиграл тираспольскому «Шерифу» в Лиге чемпионов

Футбольный клуб «Шахтер» уступил «Шерифу» из Тирасполя в первом матче группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.
Игра проходила в Тирасполе на стадионе спортивного комплекса «Шериф».
Матч прошел при игровом преимуществе «Шерифа». За команду из Молдовы отличились Траоре (16-я минута) и Янсане (62-я минута). «Шахтер» не нашел, чем ответить на точные выстрелы оппонента — в итоге поражение со счетом 0:2. Позже в этой группе будет сыгран матч между мадридским «Реалом» и миланским «Интером».
- 25 августа «Шахтер» сыграл вничью с французским «Монако» со счетом 2:2 в матче плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч дончане выиграли со счетом 1:0. По сумме двух матчей «Шахтер» вышел в групповой турнир Лиги чемпионов.
- 14 сентября игра первого тура группового раунда Лиги чемпионов на стадионе НСК «Олимпийский» между «Динамо» и «Бенфикой» закончилась ничьей — 0:0.