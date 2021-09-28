В Україні почали діяти зміни до посвідчення водія. У ньому зʼявиться відмітка про їзду на автомобілі з «автоматом»

В Україні набули чинності зміни до українського посвідчення водія. Серед іншого, змінили відображення інформації про обмеження в керуванні транспортом.

Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

У посвідченнях водія тепер зʼявиться відмітка про складання практичного іспиту на автомобілі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду «78» у графі 12 посвідчення. За наявності такої відмітки водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності — з будь-якою. Зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше.

Термін чинності результату успішно складеного теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС збільшили з 3 місяців до 2 років. Але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення автошколи.

Крім того, водіям більше не потрібно надавати документи, які підтверджують навички керування при відкритті нижчої категорії або категорії «з причепом».

На посвідченні водія інформація щодо обмежень у керуванні транспортним засобом буде відображатися у вигляді кодів, як у країнах ЄС, а не піктограм, як раніше. Зокрема, відображатимуться у вигляді кодів:

медичні причини обмежень (окуляри, слухові апарати, протези кінцівок тощо);

пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія, пристосована педаль зчеплення, модифіковані гальмівні системи тощо);

керування транспортним засобом лише в денні години, лише без пасажирів, у межах міста/регіону тощо.

Раніше Україна та Італія підписали угоду про взаємне визнання водійських посвідчень.