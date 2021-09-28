В Украине внесли изменения в удостоверение водителя. В нем появится отметка о езде на автомобиле с «автоматом»

В Украине вступили в силу изменения в водительское удостоверение. Среди прочего, изменили отображение информации об ограничениях в управлении транспортом.

Об этом сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

В удостоверениях водителя теперь появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач в виде кода «78» в графе 12 свидетельства. При наличии такой отметки водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при их отсутствии — с любой. Изменения не коснутся тех водителей, получившим водительское удостоверени ранее.

Срок действия результата успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД увеличили с 3 месяцев до 2 лет. Но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании автошколы.

Кроме того, водителям больше не нужно предоставлять документы, подтверждающие навыки управления при открытии низшей категории или категории «с прицепом».

На удостоверении водителя информация об ограничениях в управлении транспортным средством будет отображаться в виде кодов, как в странах ЕС, а не пиктограмм, как раньше. В частности, будут отображаться в виде кодов:

медицинские причины ограничений (очки, слуховые аппараты, протезы конечностей и прочее);

приспособления транспорта (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, модифицированные тормозные системы и так далее);

управление транспортным средством только в дневные часы, только без пассажиров, в пределах города/региона и тому подобное.

Ранее Украина и Италия подписали соглашение о взаимном признании водительских удостоверений.