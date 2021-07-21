Украина и Италия подписали соглашение о взаимном признании водительских удостоверений

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время визита в Италию подписал межправительственное соглашение Украины и Италии о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

То есть украинцы, которые выбрали своим местом жительства Италию, могут без сдачи экзаменов обменять свое водительское удостоверение на итальянское.

«Для нас важно, чтобы украинцы могли получать удобные государственные сервисы не только у себя на родине, но и за рубежом. Настоящее соглашение позволяет уменьшить бюрократическую волокиту и сэкономить деньги для многих наших сограждан», — заявил Александр Кубраков.

Сейчас в Италии обработано более 22 тысяч запросов на обмен национальных удостоверений гражданами Украины в Италии.