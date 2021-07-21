Україна та Італія підписали угоду про взаємне визнання водійських посвідчень

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час візиту до Італії підписав міжурядову угоду України та Італії про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Тобто українці, які вибрали своїм місцем проживання Італію, можуть без всяких іспитів обміняти своє посвідчення водія на італійське.

«Для нас важливо, щоб українці могли отримувати зручні державні сервіси не тільки у себе на батьківщині, але й за кордоном. Ця угода дозволяє зменшити бюрократичну тяганину та зекономити кошти для багатьох наших співгромадян», — заявив Олександр Кубраков.

Наразі в Італії опрацьовано понад 22 тисячі запитів щодо обміну національних посвідчень громадянами України в Італії.