В Англії поліція вбила рідкісного білого оленя

В Англії у місті Бутл (графство Мерсісайд) поліцейські вбили рідкісного білого оленя, який бігав вулицями. Про це повідомляє BBC. Хоча благодійна організація Королівське товариство з питань запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA) і радила поліції залишити оленя у спокої, адже врешті він повернеться додому, однак поліція Мерсісайду заявила, що вирішила приспати оленя з огляду на те, що він може бути небезпечним для автомобілістів і пішоходів.

Тварину на дорогах уперше помітили вранці у неділю, 26 вересня. Офіцерам збройного реагування вдалося убезпечити тварину у промисловій зоні. Правоохоронці викликали ветеринарного хірурга, щоб стежити за твариною і допомогти її контролювати. Однак поліція заявила, що вони «не змогли отримати допомогу» у пошуку організації, яка могла б допомогти з безпечним поверненням оленя у його природне середовище. «Не можна було дозволити оленю бродити, оскільки це могло становити небезпеку для автомобілістів і представників громадськості в цьому районі, особливо з наближенням темряви. Тому ввечері ухвалили рішення приспати оленя», — сказав представник поліції.

Однак прессекретарка RSPCA сказала, що оленю можна було дати заспокійливе. В організації зазначили, що хоча олені традиційно мешкають в лісах, болотах і парках, вони все частіше зустрічаються в умовах міста по всій Британії. Білі олені — це вид, поширений на більшій частині території Британії. Ці олені не альбіноси. У них нормальна пігментація очей, хоча їхні копита й носи можуть бути трохи блідішими, ніж у інших різновидів. Незвично бліда шерсть у будь-якого оленя зазвичай є результатом недостатнього виробництва меланіну — речовини, яка відповідає за пігментацію шкіри.