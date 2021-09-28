В Англии полиция убила редкого белого оленя

В Англии в городе Бутл (графство Мерсисайд) полицейские убили редкого белого оленя, который бегал по улицам. Об этом сообщает BBC. Хотя благотворительная организация Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) и советовала полиции оставить оленя в покое, ведь в конечном итоге он вернется домой, однако полиция Мерсисайда заявила, что решила усыпить оленя после опасений, что он может быть опасным для автомобилистов и пешеходов.

Животное на дорогах впервые заметили утром в воскресенье, 26 сентября. Офицерам вооруженного реагирования удалось обезопасить животное в промышленной зоне. Правоохранители вызвали ветеринарного хирурга, чтобы следить за животным и помочь его контролировать. Однако полиция заявила, что они «не смогли получить помощь» в поиске организации, которая могла бы помочь с безопасным возвращением оленя в его природную среду. «Нельзя было позволить оленю бродить, поскольку это могло представлять опасность для автомобилистов и представителей общественности в этом районе, особенно с приближением темноты. В результате вечером приняли решение усыпить оленя», — сказал представитель полиции.

Однако пресс-секретарь RSPCA сказала, что оленю можно было дать успокоительное. В организации отметили, что хотя олени обычно обитают в лесах, болотах и парках, они все чаще встречаются в городских условиях по всей Британии. Белые олени — это вид, который широко распространен на большей части территории Великобритании. Они не альбиносы. У них нормальная пигментация глаз, хотя их копыта и носы могут быть немного бледнее, чем у других цветных разновидностей. Необычно бледная шерсть у любого оленя обычно является результатом недостаточного производства меланина, химического вещества, которое отвечает за пигментацию кожи.