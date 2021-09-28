В Англії у графстві Дербішир вперше за 800 років зʼявились бобри. Вони будуть рятувати екосистему

В Англії у графстві Дербішир вперше за 800 років зʼявились бобри. Гризунів туди завезли у надії, що вони зможуть відновити середовище проживання водно-болотних угідь і підтримати інші види.

Про це йдеться у повідомленні Дербіширського фонду дикої природи.

До графства завезли двох дорослих бобрів чоловічої та жіночої статі, яких спіймали у Шотландії. Тварини відсиділи на карантині та пройшли усі необхідні медичні обстеження. У Дербіширі вони будуть жити в заповіднику Willington Wetlands площею 46 гектарів.