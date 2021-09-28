В Англии в графстве Дербишир впервые за 800 лет появились бобры. Они будут спасать экосистему

В Англии в графстве Дербишир впервые за 800 лет появились бобры. Грызунов туда завезли в надежде, что они смогут восстановить среду обитания водно-болотных угодий и поддержать другие виды.

Об этом говорится в сообщении Дербиширського фонда дикой природы.

В графство завезли двух взрослых бобров мужского и женского пола, которых поймали в Шотландии. Животные отсидели на карантине и прошли все необходимые медицинские обследования. В Дербишире они будут жить в заповеднике Willington Wetlands площадью 46 гектаров.