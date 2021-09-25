В Англии вдоль рек высадят 3 миллиона деревьев, что позволит существовать там бобрам

В Англии вдоль рек высадят более трех миллионов деревьев в рамках создания «бобровых буферов», которые позволят грызунам и другим животным существовать.

Об инициативе про деревья говорится в сообщении британского правительства от субботы, 25 сентября, а про бобров пишет The Times.

Новый лесной массив также поможет улучшить качество воды, ведь заблокирует сток загрязняющих веществ из ферм, и снизит риск наводнений за счет замедления потока воды. Кроме этого дерева сделают тень и помогут снизить температуру воды.

Правительство планирует выделить почти $55 миллионов в течение четырех лет на помощь землевладельцам в посадке и уходу за деревьями. Их должны высадить на 3 150 гектарах берегов рек до марта 2025 года.