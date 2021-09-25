В Англії вздовж річок висадять 3 мільйони дерев, що дозволить існувати там бобрам

В Англії уздовж річок висадять понад три мільйонів дерев у рамках створення «бобрових буферів», які дозволять гризунам і іншим тваринам існувати.

Про ініціативу щодо дерев йдеться у повідомленні британського уряду від суботи, 25 вересня, а про бобрів пише The Times.

Новий лісовий масив також допоможе поліпшити якість води, адже заблокує стік забруднюючих речовин з ферм, і знизить ризик повеней за рахунок уповільнення потоку води. Крім цього дерева зроблять затінок і допоможуть знизити температуру води.

Уряд планує виділити майже $55 мільйонів протягом чотирьох років на допомогу землевласникам в посадці і догляду за деревами. Їх мають висадити на 3 150 гектарах берегів річок до березня 2025 року.