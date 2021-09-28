Сповіщення про зміни у судових справах та перегляд документів. В Україні запустили додаток «єСуд»

У Державній судовій адміністрації презентували мобільний застосунок «єСуд».

Про це повідомляє портал «Судова влада».

Додаток дозволяє отримувати push-повідомлення про надходження до електронного кабінету нових документів та зміну стану справ, у яких користувач є учасником; переглядати справи, провадження, процесуальні документи, що надіслані судом до кабінету; переглядати заяви, клопотання та інші документи, які користувач створив в своєму кабінеті.

Також застосунок дає можливість переглядати довіреності та ордери, що знаходяться в кабінеті користувача, а також анулювати довіреності та ордери, які видав користувач.

Додаток розробили у партнерстві з Державною судовою адміністрацією та «Центром судових сервісів» у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.