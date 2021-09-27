«Упʼятеро перевищує швидкість звуку». У США оголосили про успішне випробування нової гіперзвукової ракети

У США оголосили про успішні випробування гіперзвукової ракети, яка змогла розвинути швидкість у пʼять разів вищу за швидкість звуку.

Про це повідомляє Управління перспективних дослідницьких проєктів при Пентагоні (DARPA).

Ракету створила корпорація Raytheon Technologies. Її оснастили прямопотоковим повітряно-реактивним двигуном Northrop Grummann і запустили з літака. Розробка змогла розвинути швидкість у пʼять махів (упʼятеро перевищує швидкість звуку).

У DARPA додали, що розробка найкраще себе показує в багатій киснем атмосфері, де швидкість і маневровість ускладнюють своєчасне виявлення цілей. В Управлінні стверджують, що нова ракета здатна вражати цілі набагато швидше, ніж дозвукові ракети, і має значну кінетичну енергію навіть без фугасних вибухових речовин.

«Випробування ракети у вільному польоті стали успішною демонстрацією можливостей, які зроблять гіперзвукові крилаті ракети високоефективним інструментом для наших винищувачів», — сказав глава програми концепції гіперзвукового повітряно-реактивної зброї (HAWC) Ендрю Нойдлер.

Мета випробувань полягала в складанні і послідовному випуску літака-носія з гіперзвуковою ракетою, її безпечному відділенні, запуску маршового двигуна, а також крейсерському польоті.