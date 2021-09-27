Привласнення причалів і дамб у Києві: Адміністрація річкових портів звернулася до прокуратури

Державне підприємство «Адміністрація річкових портів» звернулося до прокуратури Києва та Київської області з проханням відкрити кримінальне провадження за фактами з розслідування журналістів проєкту «Схеми». Вони зʼясували, що в Києві низка причалів і дамб завдяки керівництву Нацполіції перейшли у приватну власність.

Про це пише «Радіо Свобода».

Окрім прокуратури, Адміністрація річкових портів звернулася до керівництва Національної поліції з проханням провести службове розслідування, пов’язане з діями працівників столичних правоохоронців.

У своєму зверненні Адміністрація зазначає, «що всі гідротехнічні споруди, побудовані за радянських часів, належать державі та не можуть перебувати на законних підставах у приватній власності».

Адміністрація річкових портів також попросила поліцію проінформувати про кожен випадок звернення фізичних або юридичних осіб про знайдені гідротехнічні споруди (дамби, причали, набережні, доки тощо). Також держпідприємство попросило повідомити про всі випадки, коли поліція вже надала такі об’єкти або права на них на зберігання.