Присвоение причалов и дамб в Киеве: Администрация речных портов обратилась в прокуратуру

Государственное предприятие «Администрация речных портов» обратилось в прокуратуру Киева и Киевской области с просьбой открыть уголовное производство по фактам из расследования журналистов проекта «Схемы». Они выяснили, что в Киеве ряд причалов и дамб благодаря руководству Нацполиции перешли в частную собственность.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Кроме прокуратуры, Администрация речных портов обратилась к руководству Национальной полиции с просьбой провести служебное расследование действий сотрудников столичных правоохранителей.

В своем обращении Администрация отмечает, «что все гидротехнические сооружения, построенные в советское время, принадлежат государству и не могут находиться на законных основаниях в частной собственности».

Администрация речных портов также попросила полицию проинформировать о каждом случае обращения физических или юридических лиц о выявленных гидротехнических сооружениях (дамбах, причалах, набережных и так далее). Также госпредприятие попросило сообщить обо всех случаях, когда полиция уже передала такие объекты или права на них на хранение.