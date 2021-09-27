Присвоение причалов и дамб в Киеве: Администрация речных портов обратилась в прокуратуру

Государственное предприятие «Администрация речных портов» обратилось в прокуратуру Киева и Киевской области с просьбой открыть уголовное производство по фактам из расследования журналистов проекта «Схемы». Они выяснили, что в Киеве ряд причалов и дамб благодаря руководству Нацполиции перешли в частную собственность.
Об этом пишет «Радио Свобода».
Кроме прокуратуры, Администрация речных портов обратилась к руководству Национальной полиции с просьбой провести служебное расследование действий сотрудников столичных правоохранителей.
В своем обращении Администрация отмечает, «что все гидротехнические сооружения, построенные в советское время, принадлежат государству и не могут находиться на законных основаниях в частной собственности».
Администрация речных портов также попросила полицию проинформировать о каждом случае обращения физических или юридических лиц о выявленных гидротехнических сооружениях (дамбах, причалах, набережных и так далее). Также госпредприятие попросило сообщить обо всех случаях, когда полиция уже передала такие объекты или права на них на хранение.
- 23 сентября «Схемы» выпустили расследование, согласно которому ряд причалов и дамб на Днепре и Оболонский остров в столице площадью почти 150 тысяч квадратных метров перешли в руки столичного юриста-бизнесмена Константина Бойко. Его связывают с бывшим главой столичной полиции, а теперь заместителем главы Киевгорадминистрации Андреем Крищенко.
- Сам Крищенко опроверг свою причастность и заявил, что обратится в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой провести полную и непредвзятую проверку информации, обнародованной журналистами.