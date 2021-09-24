«Схемы» заявили, что экс-глава полиции Киева помог захватить остров и дамбы в столице. Сам Крищенко и КГГА опровергают

По данным журналистов расследователей, в Киеве ряд причалов и дамб на Днепре и Оболонский остров площадью почти 150 тысяч квадратных метров — благодаря Нацполиции перешли в руки столичного юриста-бизнесмена Константина Бойко.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Речь идет о таких объектах:

причал полицейской базы отдыха «Динамо» на Киевском море под Вышгородом;

живописный выход к берегу на Днепре в селе Витачев в Обуховском районе;

причал речного порта в селе Триполье также в Обуховском районе;

выход к берегу в одном из садовых обществ в пойме Днепра в дачном районе столичных Осокорков;

дамба на озере Алмазном на Троещине;

выход к воде на Рыбацком острове в районе улицы Набережно-Крещатицкая;

причал на Оболони, который используют любители парусного спорта и ученики спортивной школы олимпийского резерва;

дамба полуострова, которая огибает залив Собачье устье.

Как оказалось, в 2018 году киевлянин Константин Бойко заявил в полицию, что нашел «потерянные имущественные права» на причал на Оболони. После этого он сообщил в органы, что такая же ситуация сложилась еще на 16 объектах, расположенных в Киеве и на окраинах столицы.

Бойко заявил в полицию в качестве представителя Ольги Лукянцевой, которая жаловалась на кражу имущества у школы, но впоследствии полиция переквалифицировала производства на самовольное строительство на захваченном участке. Бойко же представился ей адвокатом и похвастался связями в правоохранительных органах. Как выяснилось позже, он «работал в дальнейшем с полицией» уже без ведома Лукянцевой.

Так, он предложил себя в роли хранителя «потерянных имущественных прав» на 16 гидротехнических сооружений. После этого он получил письмо с подписью следователя полиции Киева Ольги Момот, в котором она передала ему на хранение имущественные права на объекты.

На основании этого письма бизнесмен смог зарегистрировать за собой 11 объектов «на праве хранения» в Государственном реестре прав на недвижимое имущество через частных регистраторов. Три из них он уже переоформил на себя на праве собственности — и перепродал своей фирме ООО «Украинское бюро речных портов».

Ольга Момот в ответ на вопрос «Схем» сказала, что «не имеет представления, кто такой Бойко».

Адвокат Богдан Боровик говорит, что такое письмо не является правоустанавливающим документом, поэтому все эти действия имеют признаки аферы. «Схемы» же отмечают, что обнаружили связи Бойко, которые ведут к бывшему руководителю киевских полицейских — Андрею Крищенко.

По адресу компании, на которую Бойко регистрирует днепровские причалы, также зарегистрированы еще две его фирмы. Совладельцем одной из которых является Юрий Шальнева. Он родом из Горловки и до 2007 года работал в местной милиции.

В Горловке в соседнем с ним доме жил будущий глава полиции Киева Андрей Крищенко, который в то время тоже работал в органах МВД.

Кроме того, в своей декларации Крищенко в течении шести лет указывал, что ездит на внедорожнике Hyundai Santa Fe, который принадлежит Шальневу. По информации «Схем», Шальнев был водителем Крищенко.

Реакция КГГА

Городская власть заявила, что все острова Киева находятся в собственности общины столицы и никогда не передавались в частную собственность, поскольку это невозможно по закону.

«А по гидросооружениям, которые, по информации СМИ, были переданы в частную собственность, обращаем внимание, что системности приобретает работа «черных регистраторов». Поэтому городские власти обращаются в правоохранительные органы дабы активизировать борьбу с «черными регистраторами» и проверить информацию, опубликованную журналистами», — отмечают в КГГА.

Реакция Крищенко

Сам Андрей Крищенко, который накануне был назначен заместителем главы КГГА, в расследовании не захотел дать комментарий, однако позже прокомментировал материал в социальных медиа.

«Я обращусь в Национальное антикоррупционное бюро Украины в максимально сжатые сроки, чтобы провести полную и непредвзятую проверку информации, изложенной журналистами, с последующим обнародованием ее результатов», — отметил бывший глава полиции Киева.

Так он сказал, что законов не нарушал и к предположениям не причастен.

«Как человек публичный, я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании», — резюмировал Крищенко.