«Схеми» заявили, що ексглава поліції Києва допоміг захопити острів та дамби у столиці. Сам Крищенко та КМДА спростовують

За даними журналістів розслідувачів, у Києві низка причалів і дамб на Дніпрі та Оболонський острів площею у майже 150 тисяч квадратних метрів завдяки Нацполіції перейшли в руки столичного юриста-бізнесмена Костянтина Бойка.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

Йдеться про такі об’єкти:

причал поліцейської бази відпочинку «Динамо» на Київському морі під Вишгородом;

мальовничий вихід до берега на Дніпрі у селі Витачів в Обухівському районі;

причал річкового порту у селі Трипілля також в Обухівському районі;

вихід до берега в одному з садових товариств у заплаві Дніпра у дачному районі столичних Осокорків;

дамба на озері Алмазному на Троєщині;

вихід до води на Рибальському острові в районі вулиці Набережно–Хрещатицької;

причал на Оболоні, який використовують любителі вітрильного спорту та учні спортивної школи олімпійського резерву;

дамба півострова, яка огинає затоку Собаче гирло.

Як виявилось, у 2018 році киянин Костянтин Бойко заявив у поліцію, що знайшов «загублені майнові права» на причал на Оболоні. Після цього він повідомив в органи, що така ж ситуація склалася ще на 16 об’єктах, розташованих у Києві та на околицях столиці.

Бойко заявив до поліції як представник Ольги Лук’янцевої, яка скаржилася на крадіжку майна у школи, але згодом поліція перекваліфікувала провадження у самовільне будівництво на захопленій ділянці. Бойко ж представився їй адвокатом і похизувався звʼязками в правоохоронних органах. Як з’ясувалось пізніше, він «працював надалі з поліцією» уже без відома Лук’янцевої.

Так, він запропонував себе у ролі зберігача «загублених майнових прав» на 16 гідротехнічних споруд. Після цього він отримав лист за підписом слідчої поліції Києва Ольги Момот, у якому вона передала йому на зберігання майнові права на ці об’єкти.

На підставі цього листа бізнесмен зміг зареєструвати за собою 11 об’єктів «на праві зберігання» у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно через приватних реєстраторів. Три з них він уже переоформив на себе на праві власності — і перепродав своїй фірмі ТОВ «Українське бюро річкових портів».

Ольга Момот у відповідь на запитання «Схем» сказала, що «не має уявлення, хто такий Бойко».

Адвокат Богдан Боровик каже, що такий лист не є правовстановлюючим документом, тож усі ці дії мають ознаки афери. «Схеми» ж зазначають, що виявили зв’язки Бойка, які ведуть до колишнього керівника київських поліцейських — Андрія Крищенка.

За адресою компанії, на яку Бойко реєструє дніпровські причали, також зареєстровані ще дві його фірми. Співвласником однієї з них є Юрій Шальнєв. Він родом з Горлівки і до 2007 року працював у місцевій міліції.

У Горлівці у сусідньому з ним будинку мешкав майбутній голова поліції Києва Андрій Крищенко, який на той час теж працював в органах МВС.

Крім того, у своїй декларації Крищенко протягом шести років вказував, що їздить на позашляховику Hyundai Santa Fe, який належить Шальнєву. За інформацією «Схем», Шальнєв був водієм Крищенка.

Реакція КМДА

Міська влада заявила, що всі острови Києва перебувають у власності громади столиці й ніколи не передавалися у приватну власність, оскільки це неможливо згідно до закону.

«А щодо гідроспоруд, які, за інформацією ЗМІ, були передані у приватну власність, звертаємо увагу, що системності набуває робота «чорних реєстраторів». Тому міська влада звертається до правоохоронних органів активізувати боротьбу з «чорними реєстраторами» і перевірити інформацію, оприлюднену журналістами», — зазначають в КМДА.

Реакція Крищенка

Сам Андрій Крищенко, якого напередодні призначили заступником глави КМДА, у розслідуванні не захотів дати коментар, однак пізніше прокоментував матеріал у соціальних медіа.

«Я звернуся в Національне антикорупційне бюро України в максимально стислі терміни провести повну і неупереджену перевірку інформації, викладеної журналістами, з подальшим оприлюдненням її результатів», — зазначив колишній глава поліції Києва.

Він наголосив, що законів не порушував і до припущень не причетний.

«Як людина публічна, я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні», — резюмував Крищенко.