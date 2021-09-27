Додаток TikTok досяг мільярда активних користувачів

Соціальна мережа TikTok повідомила, що досягла позначки в один мільярд активних користувачів — саме стільки людей використовували цей додаток хоча б раз протягом місяця.
Про це йдеться в повідомленні соцмережі від понеділка, 27 вересня.
Профільне видання TechCrunch пояснює, що за рік кількість активних користувачів соцмережі зросла на 45% (у липні 2020 року було 689 мільйонів).
Раніше соцмережа повідомляла, що її найбільші ринки — у США, Європі, Бразилії та Південно-Східній Азії (штаб-квартира материнської компанії ByteDance — у Китаї).
- ТikTok є соцмережею для перегляду коротких відеороликів, створена китайською компанією ByteDance. Міжнародну версію TikTok запустили у 2017 році. ТikTok часто називають соцмережею для підлітків через невеликий середній вік її аудиторії. У 2020 році TikTok став найпопулярнішим додатком у світі. Аналітики кажуть, що цьому допомогла пандемія — вона сприяла реєстрації великої кількості нових користувачів, зокрема публічних людей.