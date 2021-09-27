Український хокеїст втрапив у расистський скандал. Його покарання вимагають гравці НХЛ та правозахисники

Хокеїст клубу «Кременчуг» Андрій Деніскін втрапив у расистський скандал, образивши темношкірого гравця хокейного клубу «Донбас» Джеймлена Смерека.

Про це пише Tribuna.

У неділю, 26 вересня під час поєдинку Української хокейної ліги Деніскін продемонстрував расистський жест на адресу американця — удав наче чистить, а потім їсть банан. За це його вилучили з майданчика до кінця гри. Гра завершилася перемогою «Кременчуга».

Після цього стало відомо, що дисциплінарний комітет ліги відкрив провадження і може покарати Деніскіна. Сам гравець вибачився за свою поведінку.

«Хочу публічно вибачитися перед гравцем хокейного клубу «Донбас» Джеймленом Смереком. Під час матчу «Кременчук» — «Донбас», я, перебуваючи в негативних емоціях, показав жест, який хтось може вважати як образу за расовою приналежністю. Я поважаю всіх людей незалежно від їх расової чи національної приналежності», — заявив гравець.

Міжнародне видання World Hockey Report назвало поведінку Деніскіна огидною. «Міжнародна федерація хокею має у це втрутитися», — додало видання.

Пізніше Міжнародна федерація хокею випустила заяву з цього приводу. «Федерація засуджує дії Андрія Деніскіна. Такому явно расистському та неспортивному жесту у нашому спорті та суспільстві немає місця», — заявив президент федерації Люк Тардіф.

Він додав, що МФХ очікує від української ліги належного розслідування та відповідної оцінки діям українського хокеїста.

Покарати українця також закликали гравець клубу НХЛ «Флорида Пантерз» Ентоні Дюклер та експерт американського телеканалу ESPN Кевін Вікіс.