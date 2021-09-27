Венедіктова заявила, що версія про причини вибухів на складах у Калинівці та Сватовому через диверсію підтверджується

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що версія про диверсію на складах боєприпасів в Калинівці Вінницької області підтверджується.

Про це вона написала у своєму Facebook.

«Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів», — зазначила Венедіктова.

За її словами, наразі особлива увага приділяється збиранню доказів того, що підпали та диверсії вчиняли ДРГ Росії та бойовики «Л/ДНР». З цією метою, прокурори звернулися за допомогою до правоохоронців Чехії, які розслідують справу про вибухи на складах у місті Врбетіце в 2014 році.

Також Венедіктова розповіла, що основною версією вибухів на складах у Сватовому Луганської області також залишається диверсія. Водночас поширення вогню від пожеж та пошкодження військових і цивільних будівель були спричинені через порушення вимог Міноборони.

«Маємо вже і ряд притягнутих до відповідальності військовослужбовців у зв’язку із вибухами на арсеналах. Наголошу, правоохоронці підозрюють цих осіб не у причетності до причин надзвичайних подій, а у службовій недбалості та бездіяльності, що призвели до більш тяжких наслідків пожеж на складах», — підкреслила вона.