В Ісландії вперше в історії більшість місць у парламенті отримали жінки

В Ісландії вперше в історії країни в парламент обрали більше жінок, ніж чоловіків.

Про це повідомляє ісландська державна телерадіокомпанія RÚV.

За результатами підрахунку голосів на виборах, до Альтингу пройшли 33 жінки (52% від загальної кількості депутатів) і 30 чоловіків.

Як зазначається, переможцем виборів стала правоцентристська «Прогресивна партія» з провладної коаліції — вона отримала 13 місць (на 5 більше, ніж у попередньому складі парламенту).

Загалом провладна коаліція (Партія незалежності, «Рух лівих зелених» і Прогресивна партія) зберегла більшість у парламенті, отримавши 37 мандатів із 63.