В Исландии впервые в истории большинство мест в парламенте получили женщины

В Исландии впервые в истории страны в парламент выбрали больше женщин, чем мужчин.

Об этом сообщает исландская государственная телерадиокомпания RÚV.

По результатам подсчета голосов на выборах, в Альтинг прошли 33 женщины (52% от общего количества депутатов) и 30 мужчин.

Как отмечается, победителем выборов стала правоцентристская «Прогрессивная партия» из провластной коалиции — она получила 13 мест (на 5 больше, чем в предыдущем составе парламента).

Всего правящая коалиция (Партия независимости, «Движение левых зеленых» и Прогрессивная партия) сохранила большинство в парламенте, получив 37 мандатов из 63.