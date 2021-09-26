В Одеській області четверо поліцейських потрапили у ДТП: автомобіль врізався в опору моста

В Одеській області в селищі Тарутине машина з поліцейськими потрапила в ДТП, постраждали четверо правоохоронців.

Про це повідомили в Болградському районному управлінні поліції Одеської області.

За попередніми даними, 32-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням і в’їхав в опору моста.

Унаслідок аварії постраждали водій та троє його пасажирів — співробітники місцевого відділення поліції, які перебували поза службою: 21-річна поліцейська отримала переломи щелепи та ключиці, решту відпустили лікуватися вдома.

Наразі встановлюються всі обставини ДТП.