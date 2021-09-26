В Одесской области четыре полицейских попали в ДТП: автомобиль врезался в опору моста

В Одесской области в поселке Тарутино машина с полицейскими попала в ДТП, пострадали четыре правоохранителя.
Об этом сообщили в Болградском районном управлении полиции Одесской области.
По предварительным данным, 32-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и въехал в опору моста.
В результате аварии пострадали водитель и трое его пассажиров — сотрудники местного отделения полиции, которые находились вне службы: 21-летняя полицейская получила переломы челюсти и ключицы, остальных отпустили лечиться дома.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
- В августе в Одесской области в селе Заря в ДТП погибли трое правоохранителей. Полицейские возвращались из командировки на служебном автомобиле. Автомобиль съехал в кювет, врезался в бетонную опору и перевернулся на бок. Одного из правоохранителей госпитализировали с травмами.