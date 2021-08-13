В Одеській області у ДТП загинули троє поліцейських, ще один — госпіталізований

В Одеській області в селі Зоря у ДТП загинули троє правоохоронців.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

За попередніми даними, співробітники Управління карного розшуку Одещини дорогою з Татарбунарів у Сарату з’їхали на службовому автомобілі в кювет.

«Вони з’їхали у кювет, зіштовхнулися з бетонною опорою, в результаті чого транспортний засіб перекинувся на правий бік», — заявив голова Нацполіції області Олег Бех.

Унаслідок аварії 38-річний майор поліції Ігор Ольховський, 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький та 26-річний капітан поліції Олександр Братінов загинули на місці. Ще один працівник поліції був госпіталізований із травмами. За словами Беха, він перебуває у важкому стані.

Як зазначається, правоохоронці прямували з Ізмаїлу, де були у відрядженні, до Одеси.

Наразі всі обставини аварії зʼясовуються, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за частиною 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки руху, що спричинило загибель кількох осіб).