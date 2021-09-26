«Час діяти, планета — в небезпеці». У Києві відбувся кліматичний марш

У неділю у Києві відбувся кліматичний марш. Його учасники вимагали збільшити фінансування у держбюджеті на скорочення викидів парникових газів, адаптацію до зміни клімату та природоохоронні заходи.

Захід почався о 12:00 на Михайлівській площі. У ньому брали участь декілька сотень активістів. Вони пройшли до Майдану Незалежності, звідки рушили до Європейської площі, після чого прийшли під будівлю Верховної Ради.