«Время действовать, планета — в опасности». В Киеве состоялся климатический марш

В воскресенье в Киеве состоялся климатический марш. Его участники требовали увеличить финансирование в госбюджете на сокращение выбросов парниковых газов, адаптацию к изменению климата и природоохранные мероприятия.

Мероприятие началось в 12:00 на Михайловской площади. В нем принимали участие несколько сотен активистов. Они прошли к Майдану Независимости, откуда двинулись к Европейской площади, после чего пришли под здание Верховной Рады.