У США у зоопарку помер найстарший білий ведмідь Північної Америки

У США у штаті Вісконсін помер найстарший білий ведмідь у Північній Америці — Сноу Ліллі не стало у віці 36 років.

Про це зоопарк повідомив у суботу, 25 вересня.

«З важким серцем ми оголошуємо про смерть Сноу Ліллі. Через погіршення здоровʼя вона була гуманно приспана вчора [24 вересня]», — написали представники зоопарку.