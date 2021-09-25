В США в зоопарке умер самый старый белый медведь Северной Америки

В США в штате Висконсин умер самый старый белый медведь в Северной Америке — Сноу Лилли не стало в возрасте 36 лет.

Об этом зоопарк сообщил в субботу, 25 сентября.

«С тяжелым сердцем мы объявляем о смерти Сноу Лилли. Из-за ухудшения здоровья она была гуманно усыпленная вчера [24 сентября]», — написали представители зоопарка.