Комісія журналу Lancet розпустила групу вчених, які досліджували походження COVID-19

Комісія загальномедичного журналу The Lancet розпустила групу вчених, які досліджували походження коронавірусу. Глава комісії пояснив рішення можливим конфліктом інтересів через звʼязки дослідників з організацією EcoHealth Alliance.

Про це у суботу, 25 вересня, повідомила американська газета The Wall Street Journal із посиланням на главу комісії та професора Колумбійського університету Джеффрі Сакса.

За даними видання, організація EcoHealth Alliance, що базується в Нью-Йорку, раніше використовувала американські засоби для дослідження коронавірусу у кажанів спільно з інститутом вірусології в китайському місті Ухань, де був зафіксований перший спалах COVID-19.

Крім цього, глава організації EcoHealth Alliance Пітер Дасзак — противник версії походження коронавірусу з лабораторії. Він раніше відвідував Ухань в складі міжнародної групи експертів ВООЗ для виявлення походження ковіду. Організація згодом опублікувала повну версію доповіді експертів, в якій ті назвали його витік з лабораторії «вкрай малоймовірною».

Доктор Сакс сказав, що комісія Lancet продовжить вивчення походження коронавірусу. Відповідний звіт опублікують у середині 2022 року, але він буде розширеним: включать дані інших експертів щодо проблем у сфері біобезпеки. За його словами, все більше лабораторій володіють технологіями для відтворення або створення нових вірусів, але не всі вони дотримуються правил і стандартів безпечного проведення експериментів.