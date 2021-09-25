Японія пожертвує іншим країнам 60 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

Японія вирішила збільшити кількість пожертвуваних доз вакцин від коронавірусу іншим країнам світу до 60 мільйонів доз.

Про це заявив на Генасамблеї ООН прем’єр країни Йосіхіде Суга, пише Укрінформ.

«Японія надала країнам та регіонам приблизно 23 млн доз вакцин, вироблених у Японії, через структури COVAX та інші ініціативи. Сьогодні я радий оголосити, що коштом додаткових внесків Японія загалом надасть до 60 млн доз вакцин», — заявив він.

Він також зазначив, що країна і надалі підтримуватиме національну програму «Підтримка останньої милі», щоб забезпечити доставку вакцин в кожній країні та в кожному регіоні.