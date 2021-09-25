Япония пожертвует другим странам 60 млн доз вакцин от коронавируса

Япония решила увеличить количество пожертвованных доз вакцин от коронавируса другим странам мира до 60 млн доз.

Об этом заявил на Генассамблее ООН премьер страны Йосихиде Суга, пишет Укрінформ.

«Япония предоставила странам и регионам примерно 23 млн доз вакцин, произведенных в Японии, через структуры COVAX и другие инициативы. Сегодня я рад объявить, что средствами дополнительных взносов Япония в целом предоставит до 60 млн доз вакцин», — заявил он.

Он также отметил, что страна и в дальнейшем будет поддерживать национальную программу «Поддержка последней мили», чтобы обеспечить доставку вакцин в каждой стране и в каждом регионе.