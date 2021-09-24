ДБР передало до суду справу нардепа М’ялика. Його підозрюють в ухиленні від сплати понад 100 млн гривень податків

Нардепа Віктора М’ялика судитимуть за ухилення від сплати податків на понад 100 млн гривень (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, протягом 2012—2019 років фігурант справи продавав нерухомість у житлових будинках в селах Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка під Києвом, але не був зареєстрований фізичною особою — підприємцем або юридичною особою.

Як зазначається, доходи від продажу квартир та іншої нерухомості підозрюваний видавав за продаж власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозволяло знизити ставку податку з 18% до 5%.

Згідно з підрахунками експертів, махінації чинного нардепа завдали держбюджету збитків на понад 118 млн гривень.

Наразі нардепу та його адвокатам відкрили доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

За даними ЗМІ, йдеться про депутата партії «За майбутнє» Віктора М’ялика, у ДБР прізвище нардепа не називають.

Віктор М’ялик пройшов до Ради від мажоритарного округу в Рівненській області. У своїй декларації він вказав, що володіє понад 150 квартирами в Києво-Святошинському районі.