Суд арештував майно нардепа, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Ймовірно, йдеться про Віктора Мʼялика

Київський апеляційний суд 3 червня наклав арешт на нерухоме майно народного депутата. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

У суді зазначили, що розглянули апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва, якою було відмовлено у накладенні арешту на майно нардепа.

Апеляційний суд задовільнив скаргу прокурора і скасував рішення Печерського суду.

У суді не вказують повністю прізвище депутата, тільки першу літеру його прізвища «М». Але «РБК-Україна» пише, що йдеться про нардепа з групи «За майбутнє» Віктора Мʼялика.

У березні нардеп у коментарі «Суспільне» підтверджував про підозру, тоді у нього проходив обшук.

Генпрокурор Ірина Венедіктова тоді теж повідомляла про саму справу.

Вона зазначила, що слідство встановило, що у 2012 році підозрюваний розпочав будівництво у с. Петропавлівська Борщагівка та с. Софіївська Борщагівка на Київщині багатоквартирних житлових будинків «задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень». При цьому, за словами генпрокурора, реєстрації в якості суб’єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи не здійснив.

Після завершення будівництва, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015—2020 років уповноважена ним особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій. Доходи від продажу підозрюваний декларував як доходи фізособи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності. Таким чином, зазначила генпрокурор, депутат ухилився від сплати податку на загальну суму понад 97 млн грн.

Сам Мʼялик заявляв, що сплачував усі податки та має необхідні документи.