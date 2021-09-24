У Росії заявили про затримання громадянина Узбекистану з наркотиками. Він нібито «виконував завдання від України»

У ФСБ Росії заявили, що на російсько-українському кордоні затримали громадянина Узбекистану з наркотиками. Він нібито виконував завдання українських правоохоронців.
Про це пише РБК.
У відомстві розповіли, що чоловіка спіймали під час спроби нелегально перетнути кордон у Брянській області Росії. Під час обшуку в нього знайшли спеціальні приховані засоби з можливістю аудіо- та відеозапису і схожу на наркотики речовину.
ФСБ заявила, що громадянин Узбекистану нібито з 2019 року таємно співпрацює з українськими правоохоронцями. Він мав виявити схему нелегального перетину кордону з України до Росії та знайти її організаторів. Однак щось нібито пішло не так, і для підтримки легенди йому самому довелося перетнути кордон.
У російській ФСБ зазначили, що Україна вже нібито визнала факт порушення та попросила повернути чоловіка назад.
- У серпні російська ФСБ повідомила про затримання в Тулі громадянина України, який нібито намагався отримати секретні відомості про російське озброєння. ФСБ стверджує, що українця затримали на місці злочину, він нібито за завданням розвідувальних служб України шукав працівників російських оборонних підприємств серед секретоносіїв.
- Служба безпеки України виявила двох кадрових офіцерів Федеральної служби безпеки Росії, які намагались завербувати співробітника СБУ, щоб отримати доступ до секретних документів.