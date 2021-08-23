ФСБ заявила про затримання в російській Тулі українця нібито за шпигунство

Російська ФСБ повідомила про затримання в Тулі громадянина України, який нібито намагався отримати секретні відомості про російське озброєння.

Про це повідомляє пресслужба ФСБ.

ФСБ стверджує, що українця затримано на місці злочину, він нібито за завданням розвідувальних служб України шукав працівників російських оборонних підприємств серед секретоносіїв.

Імені затриманого не зазначено. Порушено справу за статтею про шпигунство. Українцеві загрожує до 20 років позбавлення волі.