ФСБ заявила о задержании в российской Туле украинца якобы за шпионаж

Российская ФСБ сообщила о задержании в Туле гражданина Украины, который якобы пытался получить секретные сведения о российском вооружении.
Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
ФСБ утверждает, что украинец задержан с поличным, он якобы по заданию разведывательных служб Украины искал сотрудников российских оборонных предприятий среди секретоносителей.
Имя задержанного не указано. Возбуждено дело по статье о шпионаже. Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.
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