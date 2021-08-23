ФСБ заявила о задержании в российской Туле украинца якобы за шпионаж

Российская ФСБ сообщила о задержании в Туле гражданина Украины, который якобы пытался получить секретные сведения о российском вооружении.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

ФСБ утверждает, что украинец задержан с поличным, он якобы по заданию разведывательных служб Украины искал сотрудников российских оборонных предприятий среди секретоносителей.

Имя задержанного не указано. Возбуждено дело по статье о шпионаже. Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.