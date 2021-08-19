Шантажировали заключением в тюрьму отца. Силовики разоблачили двух офицеров ФСБ, которые пытались завербовать сотрудника СБУ

Служба безопасности Украины установила двух кадровых офицеров Федеральной службы безопасности России, которые пытались завербовать сотрудника СБУ, чтобы получить доступ к секретным документам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Российские спецслужбы хотели получить информатора, который работает в СБУ в Запорожской области, чтобы, в частности, иметь доступ к информации о Запорожской атомной электростанции.

Кадровые офицеры РФ Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев пыталась завербовать украинца путем давление на его семью, а именно — через отца, которого задержали во время визита в Россию.

«Впрочем, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора», — говорится в сообщении.

Накануне Лисичанский городской суд Луганской области приговорил агента российских спецслужб к 8 годам лишения свободы за шпионаж. Он пытался получить данные о ракетном комплексе «Нептун»