Суд приговорил агента ФСБ России к 8 годам тюрьмы. Он пытался получить данные о ракетном комплексе «Нептун»

Лисичанский городской суд Луганской области приговорил агента российских спецслужб к 8 годам лишения свободы за шпионаж.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи выяснили, что действуя по заданию ФСБ России, злоумышленник пытался получить данные о новой военной разработке — ракетном комплексе «Нептун». Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных сил Украины. Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи секретной технической документации современного ракетного комплекса.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса и приговорил предателя к 8 годам лишения свободы.