Суд на 8 років увʼязнив агента ФСБ Росії. Він намагався отримати дані про ракетний комплекс «Нептун»

Лисичанський міський суд Луганської області засудив агента російських спецслужб до 8 років позбавлення волі за шпигунство.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідчі зʼясували, що діючи за завданням ФСБ Росії, зловмисник намагався отримати дані про новітню військову розробку – ракетний комплекс «Нептун». Для цього він намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів Збройних сил України. Контррозвідники СБУ затримали агента під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.
Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу і засудив зрадника до 8 років позбавлення волі.
- 12 серпня Служба безпеки повідомила про затримання агента Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії.
- Перед цим Служба безпеки України повідомила про ліквідацію частини агентурної мережі псевдоспецслужби терористичної «ЛНР», яка готувала на підконтрольній Україні території низку терактів, зокрема підрив співробітника СБУ.