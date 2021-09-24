В России заявили о задержании гражданина Узбекистана с наркотиками. Он якобы «выполнял задание от Украины»

В ФСБ России заявили, что на российско-украинской границе задержали гражданина Узбекистана с наркотиками. Он якобы выполнял задание украинских правоохранителей.
Об этом пишет РБК.
В ведомстве рассказали, что мужчину поймали при попытке нелегально пересечь границу в Брянской области России. Во время обыска у него нашли специальные скрытые средства с возможностью аудио- и видеозаписи и также похожее на наркотики вещество.
ФСБ заявила, что гражданин Узбекистана якобы с 2019 года тайно сотрудничает с украинскими правоохранителями. Он должен был выявить схему нелегального пересечения границы из Украины в Россию и найти ее организаторов. Однако что-то якобы пошло не так, и для поддержания легенды ему самому пришлось пересечь границу.
В российской ФСБ отметили, что Украина уже якобы признала факт нарушения и попросила вернуть мужчину обратно.
- В августе российская ФСБ сообщила о задержании в Туле гражданина Украины, который якобы пытался получить секретные сведения о российском вооружении. ФСБ утверждает, что украинца задержали с поличным, он якобы по заданию разведывательных служб Украины искал работников российских оборонных предприятий среди секретоносителей.
- Служба безопасности Украины выявила двух кадровых офицеров Федеральной службы безопасности России, которые пытались завербовать сотрудника СБУ, чтобы получить доступ к секретным документам.