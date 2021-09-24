Тищенко порівняв Разумкова із «сумною дівчинкою» і запросив на нараду «Слуги народу»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко перед камерами запросив главу Верховної Ради Дмитра Разумкова на робочу нараду політсили, яка має відбутися на початку жовтня.

Про це він заявив, спілкуючись із журналістами в кулуарах парламенту.

«Дмитре, я, Микола Тищенко, запрошую тебе разом із нами їхати в команді на тимбілдинг», — сказав нардеп.

За словами Тищенка, він має «достатньо впливу і повноважень» для відповідних запрошень.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірності налагодження стосунків із Разумковим під час «Трускавця-2», Тищенко обурився і порівняв главу Ради із «сумною дівчинкою».

«Пан Разумков — це ж не моя дружина, щоб налагоджувати стосунки. Це вже ми як якусь дівчинку запрошуємо, а вона сумує і не хоче. Ми дорослі люди, це чоловічі розмови, а ми переводимо на якийсь балаган... Це політика. Може, ще квіти принести, каблучку? Що треба робити? Хай працює на народ України... Ким він був два роки тому? Хто знав його імʼя? По батькові хто знав? Не знали», — заявив нардеп.

Також Тищенко спростував чутки про те, що нібито в Раді збирають підписи за відставку Разумкова.