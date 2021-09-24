Тищенко сравнил Разумкова с «грустной девочкой» и пригласил на совещание «Слуги народа»

Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко перед камерами пригласил главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова на рабочее совещание политсилы, которое должно состояться в начале октября.

Об этом он заявил, общаясь с журналистами в кулуарах парламента.

«Дмитрий, я, Николай Тищенко, приглашаю тебя вместе с нами ехать в команде на тимбилдинг», — сказал нардеп.

По словам Тищенко, у него «достаточно влияния и полномочий» для соответствующих приглашений.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов о вероятности налаживания отношений с Разумковым во время «Трускавца—2», Тищенко возмутился и сравнил главу Рады с «грустной девочкой».

«Господин Разумков — это не моя жена, чтобы налаживать отношения. Это уже мы как какую-то девочку приглашаем, а она грустит и не хочет. Мы взрослые люди, это мужские разговоры, а мы превращаем в какой-то балаган... Это политика. Может, еще цветы принести, кольцо? Что надо делать? Пусть работает на народ Украины... Кем он был два года назад? Кто знал его имя? Отчество кто знал? Не знали», — заявил нардеп.

Также Тищенко опроверг слухи о том, что якобы в Раде собирают подписи за отставку Разумкова.