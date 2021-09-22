Разумков заявил, что его пока не пригласили на сборы «слуг»

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его пока не приглашали на собрание партии «Слуга народа» в начале октября.
Об этом он рассказал в эфире канала «Прямой».
«Нет, на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят — обязательно приму участие, не пригласят — не возьму. Я не хожу в гости без приглашения», — подчеркнул он.
Во время парламентских выборов Разумков был первым номером в партийном списке «Слуги народа».
- Пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук заявила, что депутаты проведут рабочее совещание. Место собрания пока выбирают. В совещании примут участие представители всех ветвей власти и президент Украины Владимир Зеленский.
- Конфликт между «Слугой народа» и главой ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Кроме того, в СМИ уже несколько недель появляется информация, что ОПУ ведет беседы с нардепами по поводу голосов за определенные отставки в Раде. Так, некоторым нардепам обещают денежные вознаграждения в конвертах.