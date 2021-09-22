Разумков заявил, что его пока не пригласили на сборы «слуг»

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его пока не приглашали на собрание партии «Слуга народа» в начале октября.

Об этом он рассказал в эфире канала «Прямой».

«Нет, на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят — обязательно приму участие, не пригласят — не возьму. Я не хожу в гости без приглашения», — подчеркнул он.

Во время парламентских выборов Разумков был первым номером в партийном списке «Слуги народа».