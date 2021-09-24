Прокуратура повідомила про підозру військовим, які катували людей у Донецькому телецентрі

Двом колишнім військовослужбовцям ЗСУ та ексспівробітнику СБУ Донеччини заочно повідомили про підозру у «жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому групою осіб, та участі в терористичній організації».

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, обвинувачені за вказівкою ватажків «ДНР» з 2014-го до 2015 року катували людей за проукраїнські погляди. Робили вони це у приміщенні однієї з незаконних в’язниць, облаштованої у захопленому бойовиками Донецькому телецентрі.

Під час допитів вони застосовували до мирних людей тортури — систематично били руками і ногами та утримували потерпілих в нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування.